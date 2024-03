METAL HAMMER Podcast Folge 77 mit Hammer King

Back In Black – das Metal-Update

„Heavy Metal in der DDR“ nennt sich eine neue Ausstellung in Berlin; METAL HAMMER war bei der Eröffnung, zu Gast unter anderem auch Claudia Roth als Staatsministerin für Kultur und Medien. Zugleich wird Techno Teil des immateriellen Kulturerbes – wann also ist es so weit für Heavy Metal, die Allgäuer Festwoche und den Hofer Schlappentag? Und: Ist, wer nach einer Flasche Tequila noch geradeaus laufen kann, schon Alkoholiker oder schon Fear Factory-Bassist?

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Fall Of Serenity OPEN WIDE, O HELL

Hamferð MEN GUÐS HOND ER STERK

Vorga BEYOND THE PALEST STAR

Rage AFTERLIFELINES

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Hammer King sprechen mit METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber über ihr neues Album KÖNIG UND KAISER.

Die nächste reguläre Podcast-Folge erscheint am 05.04.2024. Dann zu Gast: The Vision Bleak! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

