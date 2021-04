METAL HAMMER präsentiert: Katatonia + Sólstafir

Seit 30 Jahren schwelgen sie bereits in Melancholie. 1991 in Stockholm von Sänger Jonas Renkse und Gitarrist Anders Nyström gegründet, vereinen Katatonis sowohl diee Metal-Welt als auch die Progressive Rock-Szene unter ihrer Anhängerschaft. Neben Bassist Niklas Sandin und Schlagzeuger Daniel Moilanen ist der neueste Zugang Gitarrist Roger Öjersson, der erstmals auf dem aktuellen Album CITY BURIALS als vollwertiges Band-Mitglied zu hören ist. Denn als Öjersson 2016 als zweiter Gitarrist zu Katatonia stößt, ist THE FALL OF HEARTS bereits fertig aufgenommen.

Doch im selben Jahr erschütterte eine Horror­nachricht alle Fans von Katatonia. Die Band sagte ihren angekündigten Headlinergig beim Dark Easter Metal Meeting ab und gab bekannt, sich auf unbestimmte Zeit in eine Pause zurückzuziehen. Und weg war sie – diese eine Band, die sensible Seelen so sehr brauchen, in der Trauernde wie heillos Verliebte ihre ganze emotionale Palette in an­mutige, anrührende Klangform gegossen wiederfinden.

Frische Perspektive gesucht

„Wir ­hatten viele Gründe dafür“, fasst Jonas Renkse zusammen. „Hinter uns lagen viele Tourneen für das letzte Album und wir waren alle ermüdet davon, unterwegs zu sein. Unser Gitarrist Roger (Öjersson – Anm.d.A.) musste sich einer ernsten Rückenoperation unterziehen, die Konzerte unmöglich machte. Anders (Nyström, Gitarrist – Anm.d.A.) und ich waren mit dem neuen Bloodbath-Album beschäftigt. Darüber hinaus spürten wir, dass wir eine frische Perspektive brauchten und neu definieren mussten, was wir in der Zukunft mit Katatonia erreichen wollen.“

Doch 2020 kehrten Katatonia mit CITY BURIALS zurück. „Katatonia sind darauf bedacht, ihre Trademarks zu erhalten. Sie brauchen aber auch Luft zum Atmen, Entfalten, sich selbst Spüren. Diese Momente überwiegen nicht, sie brechen nur manchmal hervor, in Details wie einem klassischen, röhrenden Metal-Solo.“ (Petra Schurer, METAL HAMMER) Zusammen mit den isländischen Post-Rockern Sólstafir, die ihr aktuelles Album ENDLESS TWILIGHT OF CODEPENDENT LOVE endlich vorstellen wollen, geht es im Januar/Februar 2022 auf Tournee.

Katatonia & Sólstafir „Twilight Burials“-Tour 2022

26.01. Berlin, Huxleys

27.01. Stuttgart, Longhorn

28.01. Frankfurt, Batschkapp

02.02. München, Backstage Werk

19.02. Köln, Essigfabrik

23.02. Hamburg, Gruenspan

Karten zur Tour ab 16.04.2021 unter www.metal-hammer.de/tickets.