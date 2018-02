METAL HAMMER präsentiert: Killswitch Engage

Foto: Travis Shinn. All rights reserved.

Killswitch Engage gelten als die kompromisslosesten und einflussreichsten Protagonisten des modernen Heavy Metal. Zwischen Bodenhaftung und Grammy-Nominierung verbindet das US-Quintett wie keine andere Band Härte und Melodie in seinem Sound.

Weiterlesen Killswitch Engage: Jesse Leach und seine meditative Stimmübung Nicht jeder würde sich dabei filmen (lassen), wie er seine Stimme und Stimmbänder aufwärmt - warum eigentlich? Ach ja, weil es behämmert aussieht. 2016 meldeten sich Killswitch Engage mit ihrem siebten Album INCARNATE zurück, das zu ihrem weltweit bislang erfolgreichsten geriet und erstmals nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in Deutschland, England, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern die Top 10 der Albumcharts knackte.

Nun verdichten sich die Vorzeichen, dass bis zum Frühsommer 2018 das achte Werk erscheint. Ob es bereits zu ihrer exklusiven Headlinershow am 11. Juni in Köln erhältlich sein wird, ist derzeit noch unbekannt. Aber sicher werden Killswitch Engage im Rahmen dieser Show beziehungsweise am 09.06. beim Rockavaria ihren Fans erste neue Songs vorstellen.

11.06. Köln, Live Music Hall

