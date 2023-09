Michael Poulsen hat kommendes Jahr einiges vor. Dazu gehört auch, mit Volbeat einen neuen Longplayer zu komponieren und einzuspielen.

Volbeat haben sich für kommendes Jahr ein paar Dinge vorgenommen. Dazu zählt auch, ein neues Studioalbum aufzunehmen. Dies stellte Frontmann, Gitarrist und Mastermind Michael Poulsen in einer Videobotschaft in Aussicht (siehe unten). Ein paar schöne Ideen für den Nachfolger des 2021er-Werkes SERVANT OF THE MIND hätten die Dänen demnach bereits beisammen. Super Einfälle "Hallo Volbeat-Hörer und -Fans da draußen", meldet sich Poulsen zu Wort. "Wir sind nach der USA- und Kanada-Tournee wieder zu Hause. Und im Namen von jedem in der Band möchte ich euch so sehr für die fantastische Unterstützung in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika danken.…