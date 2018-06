METAL HAMMER präsentiert: MTV’s Headbangers Ball-Tour 2018

Noch nie war 'Smells Like A Freakshow' aktueller – Avatar sind mit der Freakshow Hellzapoppin' unterwegs und heizten dem Münchner Publikum bei dieser ausverkauften Show am Ostersonntag gewaltig ein.

Heute Abend sind wir alle Bürger im Land von Avatar! Die schwedischen Metaller sind mit ihrem siebten Studioalbum ‘Avatar Country’ auf Tour – besser könnte ein Osterfest gar nicht gefeiert werden. Zur gemütlichen Einstimmung tritt Old Kerry McKee auf. So sehr die Tatsache, dass der Musiker alle Instrumente alleine spielt, auch beeindrucken mag, so ganz kann die Horde von Metal-Fans mit den Blues- und Folktönen des Schweden nicht warm werden. Vereinzelt nicken die Leute mit dem Kopf im Takt; Applaus steckt Kerry McKee dennoch reichlich ein. Der nächste Punkt im Abendprogramm hält eine eher unübliche Sensation bereit – was könnte…