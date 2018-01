Sodom: Tom Angelripper verkündet neues Line-up

Foto: Promo. All rights reserved.

Das ging schnell: Tom Angelripper stellt das neue Line-up seiner Band Sodom vor: Am Schlagzeug sitzt ab sofort Husky (Asphyx, Desaster), als Gitarristen wurden Frank Blackfire (ex-Sodom, ex-Kreator, Frank Blackfire, Assassin) und Yorck Segatz (Beyondition) verpflichtet.

Weiterlesen Sodom: Tom Angelripper trennt sich von Bernemann und Makka Der Frontmann krempelt seine Band um, die neue Besetzung wird in Kürze bekanntgegeben. Alle Shows 2018 finden wie angekündigt statt. Mit Frank Blackfire veröffentlichte Sodom die wegweisenden Alben PERSECUTION MANIE, das Live-Album MORTAL WAY OF LIVE und den Überflieger AGENT ORANGE. Damit hat sich Tom, wie bereits Anfang des Jahres angedeutet, für eine Besetzung mit zwei Gitarristen entschieden – ein absolutes Novum für Sodom.

Erstmals zwei Gitarristen

„Mit zwei Gitarristen haben wir live einfach mehr Möglichkeiten und können zukünftig auch Stücke spielen, die in Trio-Konstellation nicht machbar waren“, erklärt der Sodom-Sänger/Bassist seine Beweggründe.

Entsprechend dieser größeren Möglichkeiten haben die Thrasher bereits damit begonnen, für die anstehenden Shows eine Setlist mit allen wichtigen Klassikern, aber auch Raritäten zusammenzustellen, die bislang nie oder nur sehr selten in Konzerten zu hören waren. Tom: „Ich kann schon jetzt versprechen, dass es bei uns zukünftig ohne Ende krachen wird.“

Menschliche Harmonie

Mit Frank Blackfire, Yorck Segatz und Husky hat sich Tom zudem bewusst für Musiker entschieden, die aus seinem persönlichen Umfeld stammen. „Dass die Drei hervorragende Instrumentalisten sind und zu 100% für den Metal leben, ist allgemein bekannt. Gleichzeitig geht es bei Sodom auch darum, menschlich zu harmonieren. Meine neuen Band-Kollegen sind eingefleischte Sodom-Fans und wohnen alle in Essen. Mehr muss man dazu wohl nicht sagen.“

Während die Jungs sich soeben einen neuen Proberaum eingerichtet haben (Tom: „Zufälligerweise genau dort, wo 1982 alles begonnen hat!“), ist der Blick des Sodom-Bosses bereits wieder auf die Zukunft gerichtet.

Voller Tatendrang

„Wir werden so schnell wie möglich neue Songs schreiben und noch in diesem Sommer eine Single mit mindestens zwei brandneuen Stücken und dem einen oder anderen Bonustrack veröffentlichen und damit einen Vorgeschmack auf die kommende Scheibe geben“, verspricht er.

„Die Richtung des neuen Materials steht schon jetzt fest: Sodom werden, voller Tatendrang und vollgepumpt mit Adrenalin, mehr denn je die glorreichen Zeiten des Old School Thrash Metal der Achtziger feiern, mit dem wir alle groß geworden sind und wofür die Band immer schon besonders laut bejubelt wurde.“

