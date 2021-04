METAL HAMMER präsentiert: Sonata Arctica

Nach mittlerweile 17 Jahren Band-Geschichte, die die wolfsaffinen Finnen von klassischem Power Metal zu progressiveren Klängen, mit PARIAH’S CHILD allerdings auch wieder zurück zu ihren Wurzeln brachte, wissen die Fans, dass dort, wo Sonata Arctica draufsteht, auch Sonata Arctica drin sind – für Überraschungen ist die Band jedoch immer zu haben und so liefert jedes der acht bisher veröffentlichten Alben einen neuen Charme, der das Genre des Melodic Metals Stück für Stück weiterentwickelte.

Pausen gönnt das Quintett sich dabei fast kaum. Und so lagen auch nur knapp zwei Jahre zwischen ihrem letzten Release und THE NINTH HOUR, das im Oktober 2016 das Licht der Welt erblickte. Durch ihre Thematik schwingt hier ähnlich wie bei den Vorgängern ein bitterer Beigeschmack mit, denn auf ihren zahlreichen Tourneen über dem gesamten Planeten, wurde der Band erneut die brenzlige Lage bewusst, in die wir Menschen uns selbst bringen. Denn trotz fortschreitender Technologie und herausragenden wissenschaftlichen Möglichkeiten, vergessen wir oft unsere natürlichen Wurzeln.

Mit dem aktuellen Album TALVIYÖ läuteten Sonata Arctica 2019 bereits im September die kalte Jahreszeit ein. „Der Titel des zehnten Albums der Finnen bedeutet übersetzt so viel wie Winternacht. Dick mit Schneeschichten überzogene Bäume prangen auf dem Cover, während ein Wolf – quasi Band-Maskottchen – den Vollmond anheult. Erhabene, treibende Melodien in ‘Message From The Sun’ entführen in die bekannten Klangwelten von Tony Kakko und seiner Männer.“ (Lisa Gratzke, METAL HAMMER)

Im Oktober 2021 soll ACOUSTIC ADVENTURES – VOLUME ONE erscheinen, VOLUME TWO dann in 2022. Wie der Titel bereits verrät, werden darauf Akustikversionen verschiedener Sonata Arctica-Songs enthalten sein. Passend dazu nennt sich die geplante Konzertreise „Acoustic Adventures MMXXI“-Tour.

Sonata Arctica + Eleine – Tour 2021

27.10. Hamburg, Fabrik

29.10. Bochum, Matrix

16.11. Nürnberg, Hirsch

17.11. CH-Pratteln, Z7

25.11. A-Wien, Szene

29.11. Berlin, Columbia Theater

01.12. München, Technikum

02.12. Köln, Essigfabrik

03.12. Passau, Zauberberg

04.12. Speyer, Halle 101

Karten zur Tour gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.