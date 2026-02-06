Toggle menu

Metal und Hip-Hop: Buch über gemeinsame Geschichte erscheint

Yungblud (l.) und Steven Tyler sowie Joe Perry von Aerosmith beim Ozzy-Tribute der VMAs 2025
Yungblud (l.) und Steven Tyler sowie Joe Perry von Aerosmith beim Ozzy-Tribute der VMAs 2025
Foto: Getty Images for MTV, Arturo Holmes. All rights reserved.
von
Eine neue Buchveröffentlichung erzählt die Geschichte, wie sich einst Hip-Hop und Metal durch Anthrax, Aerosmith, Public Enemy oder Run-D.M.C. annäherten.
Metal und Hip-Hop galten lange Zeit als unverträglich miteinander. Doch Mitte der Achtziger begann die Fehde abzuflachen. Mehr noch: Diverse Bands und Künstler schauten über den Tellerrand ihres eigenen Schaffens und kollaborierten mit einstigen Widersachern. So feiert ‘Bring The Noise’ von Anthrax und Public Enemy sein 35. Jubiläum. Slayers REIGN IN BLOOD (1986) – ihre erste Veröffentlichung auf dem von Star-Produzent Rick Rubin gegründeten Hip-Hop-Label – sowie Run-D.M.C.s und Aerosmiths ‘Walk This Way’ begehen ihr jeweils 40. Geburtstag. Nun erschien ein Buch, das die gemeinsame Geschichte beider Genres thematisiert.

Aller Anfang ist schwierig

Am 5. Februar ist das Werk ‘When Rock Met Hip-Hop: How Run-DMC, Aerosmith, Anthrax, The Beastie Boys & More Shattered Boundaries And Rewired Culture’ von Steven Blush erschienen. Der Autor hat bereits in der Vergangenheit diverse Subkulturen beleuchtet. So hat er beispielsweise die Filme ‘American Hardcore’, ‘New York Rock’, ‘Lost Rockers’, ‘When Rock Met Disco’ und ‘When Rock Met Reggae’ gedreht, welche sich mit ähnlichen Themen beschäftigen.

Die Begegnung von Metal und Hip-Hop war dabei weit mehr als ein kurzlebiger Trend. Songs wie ‘Walk This Way’ oder ‘Bring The Noise’ öffneten nicht nur neue Hörerschichten, sondern stellten auch kulturelle Machtverhältnisse infrage. Plötzlich standen afroamerikanische Rapper und weiße Rock-Bands gemeinsam auf MTV und erreichten ein Publikum, das zuvor strikt nach Szenen getrennt war.

Besonders ‘Walk This Way’ gilt bis heute als einer der wichtigsten Brückenschläge der Pop-Geschichte: Run-D.M.C. bekamen durch Aerosmith Zugang zum Rock-Publikum, während Aerosmith durch Hip-Hop ein Comeback erlebten. Und ‘When Rock Met Hip-Hop: How Run-DMC, Aerosmith, Anthrax, The Beastie Boys & More Shattered Boundaries And Rewired Culture’ zeigt, wie Genre-übergreifende Pioniere den Soundtrack einer neuen Ära schufen. Ob und wann eine deutsche Übersetzung erscheinen wird, ist bisher noch nicht bekannt.


teilen
mailen
teilen

