Metallica: Akustikkonzert zum Stiftungsjubiläum

Am Samstag, den 3.11.2018, spielten Metallica im Masonic zu San Francisco eine Akustik-Show. Unter dem Titel „All Within My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction“ wurde ein Jubiläum gefeiert:

Die All Within My Hands-Wohltätigkeitstiftung wurde vor einem Jahr von Metallica gegründet, um gemeinnützige Organisationen finanziell zu unterstützen, was sie unter anderem auch in Deutschland umsetzten.

Zusätzlich zu Akustikversionen von Metallica-Klassikern performte die Band an diesem Abend Cover-Versionen von Deep Purples ‘When A Blind Man Cries’, Nazareths ‘Please Don’t Judas Me’, Blue Öyster Cults ‘Veteran Of The Psychic Wars’ und Bob Segers ‘Turn The Page’.

James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo und Lars Ulrich wurden von einem Musikerquartett unterstützt, welches das Ganze mit Percussion, Keyboard, Streicher- und Gesangsharmonien ergänzten.

Die Metallica-Akustik-Setlist:

Neben den Auftritten von Metallica und Cage The Elephant gab es für die Gäste noch die Möglichkeit, bei einer Auktion ganz spezielle Einzelstücke zu erwerben.

Während der ersten sechs Monate ihres Bestehens konnte die Stiftung mehr als 750.000 US-Dollar (ca. 660.000 Euro) landesweit an Tafeln spenden, was natürlich auch fortgesetzt wurde:

Im Lauf der aktuellen Nordamerika-Tournee spendeten Metallica in jeder Stadt 10.000 US-Dollar an karitative Essensausgaben und trafen sich mit engagierten Leuten, die sich voll und ganz der Hilfe für andere Menschen widmen.