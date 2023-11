Metallica: Der Grund für James Hetfields Gitarrenbuch

Am 21. November hat Metallica-Gitarrist und -Frontmann James Hetfield sein Buch ‘Messengers: The Guitars Of James Hetfield’ veröffentlicht. Neben seiner persönlichen Sichtweise auf seine Karriere listet der Musiker darin seine wertvolle wie umfangreiche Gitarrensammlung auf – laut eigener Aussage, um sich den Überblick über diese erheblich zu erleichtern.

Bezüglich seiner Entscheidung, ein Buch über seine Gitarren zu veröffentlichen, sagte James in einer Podcast-Episode von 'The Metallica Report': „Ich habe bereits ein Autobuch ('Reclaimed Rust' – Anm.d.A.) gemacht, also war als nächstes ein Gitarrenbuch an der Reihe. Und die Idee dazu hatte ich schon im Kopf, als ich noch mit dem vorherigen Werk beschäftigt war. […] 'Reclaimed Rust' brachte mich auf die Idee: 'Hey, ich habe all diese Dinge in meiner Garage stehen. Warum kann ich sie nicht mit der Welt teilen oder sie in einem Buch für mich selbst haben, damit ich sie mir ansehen und durchblättern kann, ohne die Garagentore oder einen Gitarrenkoffer nach dem anderen öffnen zu müssen?' Also habe ich alle diese Gitarren in einem Buch zusammengefasst, das ich einfach aufschlagen kann."

Ebenfalls erklärte der Sänger den Buchtitel ‘Messengers’. „Ich hatte viele verschiedene Titel zur Auswahl. Und ‘Messengers’ ergab einfach irgendwie Sinn. Meine Gitarren haben eine besondere Verbindung zu mir. Es ist wie eine höhere Kraft, die durch meinen Körper fließt […]. Es ist eine Art Bote. Das trifft auf alle Gitarren zu, die ich im Lauf der Jahre gesammelt habe, vor allem die aus den ersten zehn Jahren […]. Sie tragen natürlich alle Namen. Das Gleiche gilt für alle meine Autos. Ein Gitarrenbuch zu machen, war entsprechend eine fantastische Idee.“

