Metallica erlangen Doppelplatin für HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT

Die Metal-Ikonen Metallica hatten Ende 2016 ihr Album HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT veröffentlicht und direkt Platz eins der Offiziellen Deutschen Albumcharts erobert. Zudem erreichte HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT in Deutschland Doppelplatin (mehr als 400.000 verkaufte Einheiten)!

Die Auszeichnung konnten James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo nun auch persönlich in Köln entgegennehmen und feierten im Anschluss mit ihren Fans das zweite Konzert in der Lanxess Arena. Am Vortag wurden sie mit einem METAL HAMMER AWARD als “Beste internationale Band” ausgezeichnet.

Erfolgreichstes Album 2016

HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT ist Metallicas achtes Nummer eins-Album und bescherte ihnen hierzulande auch einen höchst erfolgreichen Start: 2016 wurde bis dato keine andere Platte in Deutschland in der ersten Woche nach Veröffentlichung so oft verkauft wie HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT.

Weiterlesen Metallica: James Hetfield entgeht um Haaresbreite ernsthaften Verletzungen Der Frontmann fiel bei einem Konzert ungünstig, bekam allerdings sofort Hilfe von Crew-Mitgliedern. Weltweit schoss das Album an die Spitze der Charts, in 59 Ländern auf Platz eins der iTunes-Charts. Auch die Kritiker feierten das neue Werk der Ikonen: Sueddeutsche.de schrieb “Vier Monster zwischen Metal und Mainstream. (…) Jetzt hat die Band ihr bestes Album seit mehr als 20 Jahren veröffentlicht.”, und Laut.de fasste zusammen: “Wir sind Metallica. Wir sind hier, wir sind laut, wir gehen nicht weg.”, während der STERN jubelte: “Das Album beweist, warum die Band so einzigartig ist.”

Die Metallica Deutschland-Tour geht 2018 weiter, es stehen noch sechs weitere Shows auf dem Programm:

METALLICA – Tour 2018

16.02. Mannheim, SAP Arena

29.03. Hamburg, Barclaycard Arena

07.04. Stuttgart, Schleyerhalle

09.04. Stuttgart, Schleyerhalle

26.04. München, Olympiahalle

30.04. Leipzig, Leipzig Arena

