Metallica: James Hetfield entgeht um Haaresbreite ernsthaften Verletzungen

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

James Hetfield entging am gestrigen Abend nur knapp größerem Schaden: während des Konzerts im Ziggo Dome in Amsterdam im Rahmen der Metallica-„WorldWired“-Tour fiel er in ein Loch im Bühnenboden, wurde allerdings sofort von Crew-Mitgliedern herausgeholt und spielte den aktuellen Song unbeeindruckt zuende.

Der Unfall ereignete sich während der Performance von ‘Now That We’re Dead’; im Zuge dieser ließ die Band vier Percussion-Tische aus dem Boden kommen, die sie im späteren Verlauf in ihren Auftritt einbanden. Das Loch, das Hetfield zum Verhängnis wurde, hatte sich dementsprechend erst kurz vor dem Unfall zu eben jenem Zweck geöffnet.

Seht hier Mitschnitte der Ereignisse aus zwei verschiedenen Perspektiven:

Papa Het hat eine Vorgeschichte mit Bühnenunfällen: 1992 hatte er während der Stadion-Tour mit Guns N’ Roses Verbrennungen zweiten Grades an Gesicht, Armen und Händen erlitten, da er der Pyro-Technik zu nah kam. Er selbst geht davon aus, dass ihn seine Gitarre vor größerem Schaden in Form von Verbrennungen am Torso bewahrte.