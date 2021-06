Jetzt ordern!

Metallica: Exklusive Black Album-Tribute-CD nur in METAL HAMMER 08/2021

Foto: Ron Galella Collection / Getty Images, Ron Galella, Ltd. / Kontributor. All rights reserved.

In der nächsten Ausgabe werden wir mit einer exklusiven Metallica-CD bei euch vorstellig werden! In der großen Titelgeschichte lest ihr eine umfangreiche Historie mit allen Infos rund um das schwarze Album. Die Augustausgabe kann bereits jetzt vorbestellt werden und kommt frei Haus zu euch (also keine extra Portokosten!): www.metal-hammer.de/blackalbum. Achtung: Versand ab 14. Juli 2021, dem Erscheinungstag unserer Augustausgabe!

Metal-Feste feiern, wie sie fallen: Das legendäre Black Album von Metallica feiert dieses Jahr sein 30. Jubiläum. METAL HAMMER zelebriert diesen runden Geburtstag mit einer ausführlichen Titelgeschichte und einer einmaligen Beilage: Auf A MAXIMUM TRIBUTE TO THE BLACK ALBUM haben wir starke, rare Cover-Versionen von Tracks des Schwarzen Albums versammelt, unter anderem von Dark Tranquillity, Firewind, The Hu, Apocalyptica und mehr.

Für echte Fans und Sammler – und nur solange der Vorrat reicht!

Die exklusive Metallica Tribute-CD A MAXIMUM TRIBUTE TO THE BLACK ALBUM gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 08/2021 (ab 14.7. am Kiosk).

Die Tracklist von A MAXIMUM TRIBUTE TO THE BLACK ALBUM:

The Hu SAD BUT TRUE 5:32 Dark Tranquillity MY FRIEND OF MISERY 5:25 Savage Messiah OF WOLF AND MAN 04:13 Die Krupps THE UNFORGIVEN 6:47 Firewind THROUGH THE NEVER 3:57 Nightrage HOLIER THAN THOU 3:17 Apocalyptica NOTHING ELSE MATTERS 4:49 Sinner WHEREVER I MAY ROAM 5:16

Heftversand ab 14.7., portofrei innerhalb Deutschlands

Zusatzinformation – Achtung!

Wir akzeptieren lediglich Zahlung auf Rechnung, Bankeinzug und PayPal.

Eine Kreditkarten-Zahlung kann im Nachgang nach Erhalt der Rechnung per E-Mail mit dem Kunden-Service angestoßen werden.

Die PDF-Version der Ausgabe kann hier gekauft werden: www.metal-hammer.de/epaper

Sollten während des Bestellprozesses Probleme auftreten oder du benötigst Hilfe, wende dich bitte per E-Mail an unseren Kunden-Service: as-media@dpv.de

Es wird sich um dein Anliegen schnellstmöglich gekümmert und Kontakt mit dir aufgenommen!