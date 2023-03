Metallica: Hetfield bringt Gitarrenbuch raus, Hammett kollaboriert mit Gibson

Während die Veröffentlichung des elften Metallica-Studioalbums 72 SEASONS schnellen Schrittes näherrückt, folgt nun die Ankündigung für neues Material des Fronters – diesmal aber auf 400 Seiten und in Hardcover gepackt. Sänger und Gitarrist der Thrash Metal-Legende James Hetfield kündigt nun ein Buch an, in dem er den wichtigsten Gitarren seiner Karriere Tribut zollt.

‚Messengers: The Guitars Of James Hetfield’ soll das gute Stück heißen und am 17. Oktober dieses Jahres erscheinen. Darin präsentiert der amerikanische Klampfennarr seine private Gitarrensammlung in Bild und Schrift und erzählt die Hintergrundgeschichte zu jedem guten Stück. Die musealen Bilder dazu lieferte der amerikanische Fotograf Scott Williamson.

Geartalk vom Meister persönlich

Empfehlung der Redaktion Metallica: Robert Trujillo singt auf neuem Album Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal Metallicas Robert Trujillo darf auf dem neuen Album 72 Seasons auch mal ans Mikro. In dem Track ‘You Must Burn!’ gibt der Bassist sein Gesangsdebüt. „Mehr als 40 Gitarren umspannend, von den originalen Straßenkämpfern bis zu den getreuen Studioanhängern und dauerhaften Tourneefavoriten. ‘Messsengers: The Guitars Of James Hetfield’ ist ein sorgfältig verarbeitetes Coffee-Table-Book, das in den Kopf und die Seele eines der größten Frontmänner des Rock blicken lässt. Diese unbezahlbaren Gitarren haben in über vier Jahrzehnten Musikgeschichte geschrieben.“

‘Messengers’ ist (beziehungsweise war) in drei verschiedenen Ausgaben erhältlich: Ein Standard-Hardcover für erschwingliche 80 Dollar, in einem Slipcase für 150 Dollar und ein höherpreisiges Modell mit Unterschrift des Autors für schlappe 750 Dollar. Leider scheinen alle drei Angebote bereits restlos ausverkauft. Die Hoffnung bleibt, dass der Metallica-Shop bis Oktober die Bücherregale noch einmal aufstocken wird.

Mehr Gitarren-News: Gibson kollaboriert mit Kirk Hammett

Empfehlung der Redaktion James Hetfield: Metallica sind durchschnittliche Musiker Thrash Metal Metallica-Gitarrist James Hetfield ist wahrhaft der Meinung, dass seine Musikgruppe aus "durchschnittlichen" Instrumentalisten besteht. Und das ist nicht alles, was es an Gitarrenneuigkeiten im Hause Metallica gibt: Gerade erst gab der Hersteller Gibson bekannt, eine Kooperation mit Lead-Gitarrist Kirk Hammett eingegangen zu sein. Dessen 1959 Les Paul Standard, besser bekannt als „Greeny“, kann bald weltweit erworben werden. „Es ist schön, sich vorzustellen, dass jetzt jeder die Magie der ,Greeny‘ erleben kann“, freut sich Hammett über die Kollaboration.

Allerdings ist „jeder“ hier relativ. Während das teurere Sammlerstück der Kirk Hammett-‘Greeny’ inklusive Abendessen mit dem Gitarristen und einem Rundgang im Gibson Hauptquartiere bereits verkauft wurde, ist die „Custom Shop“-Variante für 22.000 Dollar noch im Gibson-Shop verfügbar. Vielleicht lohnt es sich aber auch, einfach noch etwas zu warten. Die Standardvariante der Kirk Hammett „Greeny“ Les Paul Standard wird ebenfalls noch im Lauf dieses Jahres erscheinen.

