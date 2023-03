Metallica: Robert Trujillo singt auf neuem Album

Robert Trujillo, Bassist der Band Metallica, am 04.06.2014 in der Imtech-Arena Hamburg

auch interessant

Nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung des elften Metallica-Studioalbums. 72 SEASONS wird am 14. April via dem Band-eigenen Label Blackened Records in die Plattenläden der Welt einziehen. Davor gibt es aber anscheinend noch eine weitere Singel-Auskopplung der Amerikaner präsentiert. Und es könnte sogar sein, dass wir darauf noch eine andere Metallica-Stimme als nur die von James Hetfield zu Ohren bekommen.

Empfehlung der Redaktion James Hetfield: Metallica sind durchschnittliche Musiker Thrash Metal Metallica-Gitarrist James Hetfield ist wahrhaft der Meinung, dass seine Musikgruppe aus "durchschnittlichen" Instrumentalisten besteht. In einem aktuellen Interview mit dem Metallica-Fanzine So What! verriet Bassist Robert Trujillo nun, dass er für 72 SEASONS erstmals in die Gesangskabine eingeladen wurde: „Es ist das erste Mal, dass James und Greg mir eine Position dieser Größenordnung anvertraut haben. Ich war überrascht, als ich den Anruf von Greg bekam, weil ich dachte, ich müsste nur vorbeikommen, um ein bisschen Bass einzuspielen. Aber dann meinte er ‘Ich werde dich an ein paar Stellen singen lassen.’ Und ich meinte: ‚Wirklich?’ Ich wurde etwas nervös. Ich war aber gleichzeitig auch sehr motiviert.“

Robert Trujillo ist wirklich stolz

Der Gesangs-Part wäre zwar nichts Besonderes, räumt Trujillo ein, dennoch bedeute ihm die Geste und Möglichkeit vor allem im Band-Kontext viel. „Als ich Metallica beitrat, hatte ich noch nie in meinem Leben gesungen. Dass ich nun den Hintergrundgesang beisteuern darf, ist ziemlich cool. Das erste Mal in meinem Leben bekomme ich die Chance, auf einem Metallica Album zu singen und James zu unterstützen. Darauf bin ich wirklich stolz. Wir werden immer besser, wir lernen und wachsen noch in diese Band hinein – wir respektieren uns sehr viel mehr. Manchmal ruft mich Lars an und möchte meine Meinung haben, dasselbe mit Kirk. Und ich liebe das. Ich liebe es, dass wir uns vertrauen und respektieren.“

Empfehlung der Redaktion Metallica entschuldigten sich bei Winger für Musikclip-Szene Thrash Metal Ein Mitglied von Metallica hat sich bei Kip Winger gemeldet, um für die Dartszene im ‘Nothing Else Matters’-Clip um Verzeihung zu bitten. Dazu kommt, dass Trujillo für ‘You Must Burn!’ nicht nur Gesangs-Parts miteinstreuen durfte, sondern auch maßgeblich mit am Schaffensprozess beteiligt war. So entstand der Track beim gemeinsamen Jammen mit Metallica Fronter, Sänger und Gitarrist James Hetfield.

„Er nimmt Form an, baut sich selbst auf, und an irgendeinem Punkt findet er seinen Weg. Der Mittelteil hat sich um diesen Jam aufgebaut, es klang sehr stimmungsvoll und gefährlich. Ich mag es, wie der Bass stampft. Es fühlt sich an, als würde man durch den Wald laufen, wie eine Szene aus einem Tim Burton-Film. Das fühlt sich toll an. James und ich sind einfach darauf eingestiegen und haben weiter gegroovt. Es waren nur wir beide.“

Metallica: Ein neuer Track ist auf dem Weg

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Metallica (@metallica)

Kurz zuvor vermeldeten die US-Thrasher die Veröffentlichung einer neuen Single für den 30. diesen Monats. Ob sich es bei dieser Nummer um ‘You Must Burn!’ handelt, ist nicht bekannt. Jedenfalls verrät der via Instagram geteilte Schnipsel, dass es hart und thrashig in die letzten Wochen vor Album-Release geht. Der bisher dato unbenannte Track schließt sich den Veröffentlichungen von ‘Lux Æterna’, ‘If Darkness Had A Son’ und ‘Screaming Suicide’ an.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.