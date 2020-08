Metallica: James Hetfield hat jede Menge neues Material erarbeitet

James Hetfield von Metallica bei der Stadion-Show am 9. Juli 2019 in Göteborg

auch interessant

Wenn Musiker nicht gerade auf Tournee sind, arbeiten sie meist an neuer Musik – kein Wunder also, dass derzeit aufgrund der fehlenden Live-Shows viele Musiker an neuem Material werkeln. So haben auch Metallica bereits die Federn geschwungen. In einem Interview mit SiriusXM „Town Hall“ berichtete James Hetfield, dass er in den letzten Monate unter anderem fleißig an neuer Musik gearbeitet hat.

Weiterlesen Metallica: Sinfonie der Geächteten Thrash Metal Zwanzig Jahre nach dem kontrovers diskutierten S&M wagen sich Metallica erneut an ein Live-Album an der Seite des San Francisco Symphony Orchesters. „Für mich, und ich möchte nicht undankbar klingen, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die aufgrund der COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben… Da wo ich wohne, überwiegt die Dienstleistungsbranche. Und natürlich ist die Musikindustrie hart – Sie hat einen großen Verlust hinnehmen müssen. Für uns, die wir viel unterwegs sind – und das schon ewig – wir sind immer entweder unterwegs oder schreiben.

Das Offensichtliche ist also: ‘Wir sind nicht unterwegs, also fangen wir an zu schreiben.‘ Ich habe eine Menge Material geschrieben. Und ich bin sicher, es gibt viele Musiker da draußen, die sich denken: ‘Okay, was kann ich nun tun? Ich werde schreiben und mich einfach auf das einlassen, was ich gerne mache.’ (via Blabbermouth)