Metallica: James Hetfield verkauft Grundstück für 1,2 Mio. Dollar

James Hetfield von Metallica bei der Stadion-Show am 9. Juli 2019 in Göteborg

Laut TMZ hat Metallica-Frontmann James Hetfield die 20 Hektar unbebautes Land, die ihm in Pima County, Arizona, gehörten, für 1,2 Millionen US-Dollar verkauft. Im Jahr 1998 erwarb er das Grundstück, das in der Nähe der Grenze der Vereinigten Staaten zu Mexiko liegt. Erst im September 2021 wurde das Pima Community-College ausgewählt, um im Rahmen der Metallica Schollars-Initiative von Metallicas Stiftung „All Within My Hands“ 100.000 Dollar zu erhalten.

Hetfield verlässt die Bay Area

Empfehlung der Redaktion Miley Cyrus mit Lars Ulrich im Interview Rock Miley Cyrus spricht im Interview Magazine mit Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich über ihren emotionalen Bezug zu ‘Nothing Else Matters’. 2016 erklärte Hetfield in einem Interview, dass er mit seiner Familie von San Francisco nach Vail, Colorado, zog. 35 Jahre hatten sie in San Francisco verbracht, doch er fühlte sich der Bay Area nicht mehr zugehörig. „Ich hatte die Bay Area und die Einstellung der Leute dort ein wenig satt“, sagte er. „Sie reden ständig davon, wie vielfältig sie sind, und solche Dinge. Das ist auch in Ordnung, wenn man so vielfältig ist wie sie. Aber mit einem Hirsch auf der Stoßstange aufzutauchen, kommt in Marin County nicht gut an. Meine biologische, bewusste Art der Ernährung passt nicht dazu. Ich liebe die Bay Area. Ich liebe, was sie zu bieten hat, aber es gibt einfach eine Einstellung, die… nicht gesund für mich ist. Es begann sich so anzufühlen, als müsste ich die ganze Zeit nur noch kämpfen.“