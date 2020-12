Metallica: Lars Ulrich teilt Kleinkindfotos

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat den Fans der Metal-Giganten ein kleines vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. So teilte der so gut wie 57-Jährige [er hat 26. Dezember Geburtstag – Anm.d.R.] eine Reihe an Passfotos, auf denen der gebürtige Däne gerade einmal 14 Monate ist (siehe unten). Dazu schreibt er: „Ich habe durch ein altes Sammelbuch geblättert… Passfotos vom Februar 1965.“ Ein Blick darauf verrät: Der Drummer war mal ein süßer Fratz.

Erste Begegnung

Band-Kollege Kirk Hammett hat unterdessen von seinem ersten Treffen mit Lars Ulrich und James Hetfield berichtet. In einem Video-Interview mit Gibson TV (siehe weiter unten) erzählte der Lockenkopf zunächst davon, wie er von Metallica gehört hat („Der beste Bandname der Welt.“) und wie er sie am selben Tag live gesehen hat – zusammen mit 15 anderen Zuschauern. „Ein paar Monate später“, fährt der damalige Exodus-Gitarrist fort, „wurden wir für einen ‚Metal Monday‘ gebucht. Es war die erste Show von Exodus bei einem ‚Metal Monday‘. Wir waren mit dem Headliner Laaz Rockit befreundet, und die mittlere Band war Metallica. […]

Wir traten auf, und es waren vielleicht 100 Leute im Club. Und dann gingen Metallica auf die Bühne, und der Laden war brechend voll. Ich weiß gar nicht, wo die plötzlich alle herkamen. Sie spielten für 45 Minuten, gingen von der Bühne, und der Laden leerte sich. Für Laaz Rockit blieben noch circa 30 Leute. Die nächste Show war eine Benefiz-Show für das Metal Mania-Magazin – wieder mit Metallica. Das war eine bessere Situation, denn es waren nur wir und sie. Da traf ich die Jungs zum ersten Mal in der Garderobe des Mabuhay Gardens, was eigentlich gar keine Garderobe ist, sondern nur ein Flur. Und es ist echt lustig: Wenn mich Menschen fragen, wann ich zum ersten Mal mit den Jungs gesprochen habe, sage ich: im Mabuhay Gardens. Und Lars meinte: ‚Echt? Daran erinnere ich mich nicht.‘ Genauso James: ‚Was? Echt?‘ Sie erinnern sich gar nicht daran.“

