Metallica sagen 2 Festival-Shows wegen Hetfield ab

Das wird Dich auch interessieren





Auch wenn es James Hetfield aktuell wieder ziemlich gut zu gehen scheint, muss er hier und da Metallica hintenanstellen. So haben die Thrasher nun ihre Auftritte bei zwei US-Festivals abgesagt – beim Sonic Temple in Columbus sowie beim Larger Than Life in Louisville. „Papa Het“ nimmt an den beiden betroffenen Wochenenden an weiteren Genesungsmaßnahmen teil, die sich nicht verschieben lassen.

Das Statement des Metallica-Frontmanns liest sich wie folgt: „Es schmerzt mich, dies zu schreiben, aber ich muss euch alle wissen lassen, dass ich es dieses Jahr nicht zum Sonic Temple in Columbus und zum Larger Than Life in Louisville schaffe. Im Rahmen meiner fortlaufenden Anstrengung, gesund zu werden und zu bleiben, habe ich an diesen Wochenenden entscheidende Genesungsereignisse, die nicht verschoben werden können. Ich entschuldige mich bei all unseren Fans, die Tickets für diese Festivals gekauft haben. […]

Verkehrte Dringlichkeiten

Die Realität sieht so aus, dass ich meine Gesundheit im letzten Tourjahr nicht priorisiert habe, und nun weiß ich, dass meine geistige Gesundheit zuerst kommt. Das versteht sich eigentlich von selbst, aber ich wollte das Metallica-Team und die Metallica-Familie nicht enttäuschen, und ich alleine habe mir total geschadet. Positiv betrachtet läuft meine Therapie gut. Es war absolut notwendig für mich, mich um meine geistige, körperliche und spirituelle Gesundheit zu kümmern.