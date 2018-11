Metallica veröffentlichen Doppel-Live-Album

Zur Jubiläumsfeier ihrer Wohltätigkeitsstiftung „All Within My Hands“ spielten Metallica am 3.11.2018 ein Akustikkonzert im Masonic zu San Francisco, das unglaubliche 1.15 Millionen Euro Einnahmen feiern konnte.

Alles für den guten Zweck

Die Songs von HELPING HANDS… LIVE & ACOUSTIC AT THE MASONIC sind seltene akustische Wiedergaben von Hits und wichtigen Stücken aus dem Metallica-Katalog – neben Cover-Versionen von Deep Purple-, Nazareth-, Bob Seger- und Blue Öyster Cult-Songs.

Selbstverständlich gehen sämtliche Erlöse aus dem Verkauf der farbigen 140 Gramm-Vinyl (inklusive Download-Code) an die „All Within My Hands„-Stiftung, um gemeinnützige Organisationen finanziell zu unterstützen.

Die Tracklist von HELPING HANDS… LIVE & ACOUSTIC AT THE MASONIC

Disc One / Side A

Disposable Heroes When A Blind Man Cries (Deep Purple-Cover) The Unforgiven

Disc One / Side B

Please Don’t Judas Me (Nazareth-Cover) Turn the Page (Bob Seger-Cover)

Disc Two / Side C

Bleeding Me Veteran Of the Psychic Wars (Blue Öyster Cult-Cover) Nothing Else Matters

Disc Two / Side D

All Within My Hands Enter Sandman The Four Horsemen Hardwired

Die vier Metallica-Köpfe James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo und Lars Ulrich wurden bei diesem Auftritt von einen Musikerquartett mit zusätzlich Percussions (Cody Rhodes, David Phillips), Keyboard (Henry Salvia), Streichinstrumenten und Gesangsharmonien (beides Avi Vinocur) unterstützt. Videos von dem Auftritt findet ihr hier.