Metallica veröffentlichen ‘Enter Sandman’ als Single

Im Zuge der Neuveröffentlichung des ikonischen Black Albums von Metallica am 10. September wollen die Herren Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo die Stimmung im Vorfeld schon ein wenig anheizen. Aus diesem Grund erscheint bereits am 20. August mit ‘Enter Sandman’ einer der Hits der Platte exklusiv in Deutschland als physische Single. Das gute Stück gibt es in drei Varianten zu haben und kann ab sofort auf entersandman.metallica.de vorbestellt werden.

Sammlerstücke

Der Metallica-Klassiker basiert auf einem Riff aus der Feder von Gitarrist Kirk Hammett. Zum ersten Mal als Demo aufgenommen haben James Hetfield und Co. ‘Enter Sandman’ dann am 13. August 1990. Die Albumversion trümmerte das Quartett letztlich am 16. Juni 1991 ein. Inhaltlich dreht sich das Stück im weitesten Sinne um die „Zerstörung der perfekten Familie“ beziehungsweise um ein „ein riesiges, schreckliches Geheimnis in einer Familie“, wie Texter „Papa Het“ in einem Interview mal erläutert hat. So erscheint ‘Enter Sandman’ am 20. August in drei Formaten:

als limitierte 7“-Vinyl-Single, die im Dunkeln leuchtet, mit ‘Sad But True’ als B-Seite als Maxi-CD im Digipak mit den weiteren Tracks ‘Sad But True’, ‘Through The Never (Live)’ und ‘Damage, Inc. (Live)’ als limitierte Pockit-CD im Mini-Jewelcase mit den weiteren Tracks ‘Sad But True’, ‘Of Wolf & Man (Live)’ und ‘Breadfan (Live)’

METAL HAMMER zelebriert den runden Geburtstag des schwarzen Album übrigens in der August-Ausgabe (ab 14.7. am Kiosk) mit einer ausführlichen Titelgeschichte und einer einmaligen Beilage. Auf A MAXIMUM TRIBUTE TO THE BLACK ALBUM haben wir starke, rare Coverversionen von Tracks des Schwarzen Albums versammelt, unter anderem von Dark Tranquillity, Firewind, The Hu, Apocalyptica und mehr. Für echte Fans und Sammler – und nur solange der Vorrat reicht! Bestellt euch das Heft und die CD am besten gleich auf metal-hammer.de/blackalbum vor!