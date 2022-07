Metallica versuchen sich an ‘Stranger Things’-Duett

Metallica freuen sich noch immer über das Feature ihres Klassikers ‘Master Of Puppets’ in der Netflix-Serie ‘Stranger Things’. So haben sich Sänger und Gitarrist James Hetfield, Drummer Lars Ulrich, Bassist Robert Trujillo und Lead-Gitarrist Kirk Hammett an einer Art Duett mit der Figur Eddie Munson versucht. Selbiger zockt im Finale der vierten ‘Stranger Things’-Staffel bekanntlich den Song im Duell mit dem Bösewicht Vecna.

Im unten zu findenden TikTok-Video sind auf der linken Seite des geteilten Bildschirms Metallica zu sehen, wie sie irgendwie Playback singen und spielen, während auf der rechten Seite die ‘Stranger Things’-Szene läuft, in der Eddie Munson in die Saiten greift. Als Bildunterschrift dazu geschrieben hat die Thrash-Gruppe: „Eddie… Das ist für dich!“ Das Video erfreut sich großer Beliebtheit bei dem Sozialen Medium TikTok und kann schon 8,3 Millionen Views verbuchen. Das ist allerdings noch nicht ganz so viel wie das erste Video, das Hetfield und Co. zu ‘Stranger Things’ gepostet haben — und mit dem viele Leute vermutlich gerade Metallica für sich entdeckt haben. Selbiges liegt derzeit bei 22,4 Millionen Views (siehe ebenfalls unten).

Die zugehörigen zusätzlichen Tonspuren für Eddie Munsons ‘Master Of Puppets’-Einlage in ‘Stranger Things’ stammen übrigens von keinem Geringeren als Tye Trujillo, dem 17-jährigen Sohn von Metallica-Bassist Robert Trujillo. Die Neuigkeit verbreitete Rob selbst in den Sozialen Medien (siehe unten): „Spoiler-Alarm! Das ist mein Junge! Ich bin stolz auf dich, Tye. Er hat im Finale von ‘Stranger Things’ zu ‘Master Of Puppets’ geschreddet. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Kirk Hammett für die Hilfe raus.“ Tye Trujillo hat mit seinen 17 Jahren schon Bassist Reginald „Fieldy“ Arvizu bei Korn sowie Roberto „Ra“ Díaz bei Suicidal Tendencies vertreten, wenn Selbiger bei Korn aushilft.

