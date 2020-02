Wir haben einen historischen TV-Auftritt der Scorpions in der "Plattenküche" von Frank Zander ausgegraben. Zieht euch das schräge Video rein!

Wenn eine Rock-Band ins Fernsehen will, muss sie dafür nicht selten Opfer bringen. Besonders hoch können diese Opfer ausfallen, wenn man ins öffentlich-rechtliche Fernsehen will. So gab es schon zahlreiche kuriose Auftritte von diversen Gruppen zum Beispiel im "ZDF Fernsehgarten". Doch bereits in den Siebziger Jahren waren schräge TV-Einlagen zu sehen - so auch eine Playback-Performance der Scorpions im WDR, die gerade das Internet aus irgendwelchen Archiven ausgegraben hat. Elegante Überleitung So waren Klaus Meine und Co. in der "Plattenküche" zu Gast. In der von Frank Zander und Helga Feddersen moderierten Sendung wurden Comedy und Musik mehr oder weniger elegant…