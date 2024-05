Mötley Crüe: Mick Mars hat ‘The Dirt’ nie gelesen

In einem Interview mit der Show ‘New & Approved’ auf dem Radiosender 95.5 KLOS wurde der ehemalige Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars gefragt, wann er zum ersten Mal die Band-Biografie ‘The Dirt: Sie wollten Sex, Drugs & Rock’n’Roll’ (im Orginal: ‘The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band’). Seine überraschende Antwort: niemals.

Mötley Crüe-Gitarrist über die Band-Biografie

„Also, ich bin ehrlich", so Mars. „Ich habe es nicht gelesen. Ich habe das Buch immer noch, haufenweise. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Exemplare des Originals es exakt sind. Aber ich habe mich niemals richtig damit befasst. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann tun, wenn ich 90 bin oder so." Erschienen ist das Buch im Jahr 2001; die deutsche Übersetzung folgte 2006. Der Streaming-Dienst Netflix verfilmte das Werk unter dem Titel 'The Dirt' 2019.

In einem weiteren Interview mit My Global Mind wurde Mars gefragt, ob er vorhabe, irgendwann eine Autobiografie zu schreiben. Er antwortete: „Wahrscheinlich werde ich das, aber wahrscheinlich – das sage ich schon seit Ewigkeiten – erst, wenn ich sterbe, damit ich sie rückwärts schreiben kann. Ist das albern? Es ist cool. Ich mag das. Wenn man meine Geschichte also vorwärts lesen möchte, müsste man von hinten beginnen.“

Mick Mars spielte bis 2022 bei Mötley Crüe. Interne Streitereien – angeblich haben seine Kollegen ihm eine weitere Gewinnbeteiligung an den Band-Geschäften verhindern wollen – führten zum Bruch beider Parteien. Mötley Crüe behaupten unterdessen, Mars könne aufgrund seines Gesundheitszustands nicht länger auf Tour gehen. Sein Nachfolger wurde John 5, der zuvor bei Rob Zombie und Marilyn Manson spielte.

