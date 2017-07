Motörhead: Cover-Album UNDER CÖVER für 1. September angekündigt

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Lemmy, Phil und Mikkey haben über die Jahre mit Motörhead immer mal wieder einen favorisierten Song rausgesucht und ihn in guter alter Motörhead-Manier gecovert. Ihm den typischen Rock’n’Roll Touch verliehen, mit den extra Motörhead-Kanten und -Ecken.

Die besten Coversongs werden nun auf UNDER CÖVER veröffentlicht, einschließlich der zeitlosen David Bowie-Hymne ‘Heroes’. Der Song wurde während der BAD MAGIC-Session im Jahr 2015 aufgenommen und ist einer der letzten Songs, den die Band zusammen aufgenommen hat.

Weiterlesen Motörhead-Game ‘Motörhead Through The Ages’ für PC, Mac, Xbox One und PS4 erhältlich Erweckt den mächtigen Snaggletooth mithilfe von Lemmy und der gewaltigen Eisenfaust! “Es ist so ein großartiger Bowie-Song, einer seiner besten und ich konnte mir vorstellen, dass es sehr gut werden würde, und so war es auch. Lemmy hat unsere Version geliebt”, sagt Phil Campbell. Mikkey Dee ergänzt: “Lemmy war sehr, sehr stolz auf diesen Song. Nicht nur weil er so gut geworden ist, sondern auch, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Und das sollte ja so sein, dass diese Art von Projekte einfach nur Spaß machen.”

Neben diesem epischen Song geht der Rest des Albums mehr in Richtung des lauten, stolzen, punkigen und wilden Rock’n’Roll: ‘God Save The Queen’ (Sex Pistols), ‘Cat Scratch Fever’ (Ted Nugent), ‘Rockaway Beach’ (The Ramones), ‘Breaking The Law’ (Judas Priest) oder ‘Whiplash’ (Metallica), für dessen Performance Motörhead 2005 ihren ersten Grammy in der Kategorie “Best Metal Performance” erhielten.

Seht hier den UNDER CÖVER Album-Trailer:

“Wir waren total zufrieden mit den Aufnahmen seinerzeit und sind es noch immer”, bestätigt Cameron Webb, langjähriger Motörhead-Produzent, und Mikkey Dee fügt noch einmal hinzu: “Wir sollten immer daran denken, dass es nur um Spaß geht mit all diesen Songs, die wir lieben!”

Tracklisting UNDER CÖVER:

Breaking The Law (Produced by Cameron Webb) 2008 – Judas Priest God Save The Queen (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2000 – Sex Pistols Heroes (Produced by Cameron Webb) 2015 – David Bowie Starstruck (Produced by Cameron Webb) 2014 – Ronnie James Dio Cat Scratch Fever (Produced by Peter Solley) 1992 – Ted Nugent Jumpin’ Jack Flash (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001 – The Rolling Stones Sympathy For The Devil (Produced by Cameron Webb) 2015 – The Rolling Stones Hellraiser (Produced by Billy Sherwood) 1992 – Ozzy Osbourne Rockaway Beach (Mixed by Cameron Webb) 2002 – The Ramones Shoot ‘Em Down (Produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001 – Twisted Sister Whiplash (Produced by Bruce Bouillet and Bob Kulick) 2005 – Metallica

UNDER CÖVER ist in verschiedenen Formaten erhältlich:

CD (Digipak)

180 Gramm-Vinyl (schwarz) im Gatefold

Super Deluxe Boxset: CD Digipak, 180 Gramm-Vinyl (schwarz), VIP-Pass mit Lanyard, Backpatch

Digital Audio

MFiT Audio

Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr mit dem Sex Pistols-Cover ‘God Save The Queen’: