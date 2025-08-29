Toggle menu

Mudvayne veröffentlichen erste neue Musik seit 16 Jahren

Chad Gray, Mudvayne, am 23. Juli 2023 in Charlotte, North Carolina
Chad Gray, Mudvayne, am 23. Juli 2023 in Charlotte, North Carolina
Foto: Getty Images, Jeff Hahne. All rights reserved.
von
Es ist so weit: Mudvayne präsentieren mit ‘Hurt People Hurt People’ ihr erstes neues Material seit über anderthalb Jahrzehnten.
Nach einer Auszeit von elf Jahren hatten sich Mudvayne 2021 wiedervereint und seitdem diverse Liveshows absolviert. Nun geben die Nu-Metaller auch in musikalischer Hinsicht Butter bei die Fische. Frontmann Chad Gray und Co. haben mit ‘Hurt People Hurt People’ ihre erste neue Single seit 16 Jahren rausgebracht.

Zeitenwende

„Ich glaube, ich habe diesen Song als Erinnerung für mich selbst geschrieben, um den Kreislauf zu durchbrechen“, informiert Mudvayne-Sänger Chad Gray. „Wir erschaffen unser eigenes Leid, unseren eigenen Schmerz. Es ist Zeit für uns, Selbstliebe zu erschaffen und den Schmerz loszulassen. Er war von Anfang nicht unser Schmerz.“ Produziert hat den Track Nick Raskulinecz (Rush, Korn, Alice In Chains, Deftones, Foo Fighters, Evanescence), den Mix verantwortete Josh Wilbur (Korn, Megadeth, Gojira, Trivium).

Geschäftlich haben Mudvayne bei Alchemy Recordings angeheuert — der neuen Plattenfirma von Dino Paredes (ehemals Vizepräsident A&R bei American Recordings) und Danny Wimmer, dem größten Festival-Veranstalter der Vereinigten Staaten von Amerika. Alchemy haben auch Staind und Chevelle unter Vertrag genommen.

Das Quartett hatte sich 1996 gegründet und weltweit mehr als sechs Millionen Longplayer abgesetzt. Die Alben L.D. 50 (2000), THE END OF ALL THINGS TO COME (2002) sowie LOST AND FOUND (2005) fuhren allesamt Goldene Schallplatten ein. Die Band ist bekannt für ihren rhythmisch-experimentellen Musikansatz, ihre Gesichtsbemalung und ihre Kostüme. Chad Gray sang zwischen 15 Jahre lang für Hellyeah —  der Band, in der auch der ehemalige Pantera-Schlagzeuger Vinnie Paul Abbott musizierte, bis er vor sieben Jahren verstarb.

