Muse überraschen mit Slipknot-Cover

Sind Muse etwa Slipknot-Fans? Zumindest hat das britische Trio live ein Cover der Nu Metal-Band zum Besten gegeben. Im Rahmen ihres Headliner-Konzerts beim Isle Of Wight Festival in Newport haben Muse am Wochenende ‘Duality’ angespielt. An ihren eigenen Song ‘Won’t Stand Down’ hängten sie ihr Slipknot-Cover in der Mitte des Sets, die Gitarren-Riffs gingen fließend ineinander über. Den vollständigen Song spielten sie nicht, doch das Publikum zeigte sich auch über die knappe Minute begeistert.

Cover-starke Setlist

Während des gleichen Auftritts stimmten Muse noch weitere Cover an: So dienten AC/DCs 'Back In Black', Rage Against The Machines 'Know Your Enemy', Jimi Hendrix' 'Foxey Lady' und Guns N' Roses' 'Sweet Child O' Mine' als Outros für eigene Songs der Rock-Band. Außerdem spielte die Band gemeinsam einen Solo-Song von Frontmann Matt Bellamy. Von allen nicht-Muse-Songs war 'Duality' allerdings der härteste in der Setlist.



Muse veralberten einst Slipknot

So unterschiedlich sie musikalisch auch sein mögen, die Geschichte von Muse und Slipknot geht eine Weile zurück. 2001 spielten beide Bands beim Metalfest in Spanien. Damals warf Corey Taylor seine Maske ins Publikum. Diese fand über einen Fan ihren Weg zu Muse. Schlagzeuger Dominic Howard zog die Slipknot-Maske später an und parodierte Corey Taylors Auftrittsstil – zur Erheiterung seiner Band-Kollegen. „Ich glaube, er war vom Geist von Slipknot besessen“, scherzte Bellamy später in einem Interview mit dem englischen Metal Hammer. Allzu ernst kann es Muse damals allerdings nicht der Imitation gewesen sein, wenn sie Slipknot heute covern.





