Völlig unerwartet ist der The Prodigy-Frontmann verstorben. Keith Flint wurde nur 49 Jahre alt. Laut Band-Kollege Liam Howlett war es Selbstmord.

Traurige Nachrichten aus England: Keith Flint, der exzentrische Sänger der britischen Band The Prodigy wurde am Montagmorgen tot in seinem Haus in Dunmow, Essex aufgefunden. Die genaueren Todesumständen werden untersucht, allerdings stufe die Polizei den Tod nicht als verdächtig ein. Demnach werden offenbar sowohl Selbstmord als auch Fremdverschulden ausgeschlossen. Dies vermelden übereinstimmend Medien aus dem Vereinigten Königreich, darunter "The Sun" und der "Guardian". So wird ein Polizeisprecher zitiert: "Wir wurden um 8.10 Uhr angerufen und sollten nach dem Wohlbefinden eines Mannes sehen. Wir suchten ihn auf, und traurigerweise wurde ein 49-Jähriger vor Ort für tot erklärt. Seine nächsten Verwandten wurden…