Lars Ulrich und Zakk Wylde im weihnachtlichen Lesefieber

Foto: Screenshot via YouTube, Loudwire. All rights reserved.

Die Weihnachtszeit lockt scheinbar den Poeten und Literaten aus einigen Metalheads hervor. Statt eigener Geschichten, gibt es jedoch Klassiker auf die Ohren. Bereits letztes Jahr lud BBC dazu Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich in die Sendestation, wo er ‘The Dinosaur That Pooped Christmas’ verlas.

Scheinbar so überzeugend, dass er nun erneut dort aufschlug, um die Hörer mit ein bisschen warmen Weihnachtswinden zu umwehen – dieses Mal mit einer Julia Donaldson-Publikation: ‘Stick Man’ (hier zu hören). Mit atmosphärischen Geräuschen wird der Kindergeschichte zusätzlich noch ein wenig mehr Leben eingehaucht.

Zakk mit Bommeln

Etwas weniger fröhlich harmonisch kommt die Lesung des Riff-Helden Zakk Wylde aus dem Kaminstrumpf – dafür aber mit reichlich höherem Schmunzelfaktor. Höchstdramatisch vollführt er seine Adaption zu ‘Twas The Night Before Christmas’ (Clement C. Moore) mit Weihnachts-Bommelmütze und Lichterketten, die den Videoclip umrahmen. Das besinnliche Ende fand der Gitarrist aber viel zu fröhlich und hat dem ganzen daher ein bisschen mehr Witz und persönliche Note verliehen.

Dabei eifern die beiden womöglich ex-GWAR-Sänger Oderus Urungus nach, der vor zwei Jahren mit ‘Goodnight Moon’ eine Geschichtslesung zum besten gab – bevor er ein Jahr darauf selbst in einen endlosen Schlaf fiel. Für den kurzen Erinnerungsmoment hier noch einmal der Clip (selbstverständlich die unzensierte Version):