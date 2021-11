Nergal (Behemoth) schaut zu Bruce Dickinson auf

In einem neuen Interview mit „The Dan Chan Show“ spricht Behemoth-Sänger Nergal über seine Folk/Blues-beeinflusste Band Me And That Man und die verschiedenen geschäftlichen Unternehmungen, die er abseits der Musikindustrie verfolgt.

Bruce Dickinson und Behemoth-Whiskey

Scheinbar erntet der Behemoth-Frontmann jede Menge Vorwürfe, er würde vieles nur des Geldes wegen machen. Dabei bestimmen reine Intuition und Spaß sein Handeln, wie aus dem Gespräch herauszuhören ist. „Ich habe Spaß daran, weiß nicht, irgendwann einen Behemoth-Whiskey herauszubringen. (…) Muss ich das tun? Nein. Aber ich habe das Bedürfnis, es zu tun, also werde ich es tun.“