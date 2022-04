Neues Five Finger Death Punch-Album kommt 2022

Neben Machine Head melden sich heute auch Five Finger Death Punch mit Neuigkeiten zu ihrer kommende Platte. So wird der Nachfolger des 2020er-Werkes F8 den Titel AFTERLIFE tragen und im Laufe des Jahres erscheinen. Statt eines genauen Veröffentlichungstermins hat das Quintett die Vorabsingle des Albums mitgebracht. Den Titeltrack ‘Afterlife’ könnt ihr euch unten reinziehen.

Neunter Wurf

Produziert hat AFTERLIFE der langjährige Five Finger Death Punch-Produzent Kevin Churko, der auch bereits unter anderem mit Ozzy Osbourne, Papa Roach und Skillet zusammenarbeitete. Die mittlerweile neunte Scheibe der US-Modern Metaller soll laut Promotion-Infos das „bis dato wohl abwechslungsreichste Album der Band“ sein. Zusammen mit dem Release des frischen Songs ‘Afterlife’ haben die Musiker eine große Tournee durch Nordamerika angekündigt. Dabei begleiten 5FDP folgende Formationen: Megadeth, The Hu und Fire From The Gods.

Des Weiteren haben Five Finger Death Punch ihren offiziellen Fan Club ins Leben gerufen. Zugang hierzu bietet eine eigenständige App, die sowohl für iPhones als auch Android-Smartphones in den jeweiligen App-Stores erhältlich ist. Die App soll zum einen als Community für eingefleischte Anhänger der Gruppe und zum anderen als Kanal dienen, über den die frischesten Nachrichten über die Band ausgespielt werden. Wer als Premium-Mitglied beitritt bekommt das ganze Jahr über zahlreiche zusätzliche Vorteile, heißt es. Doch damit nicht genug: Kommende Woche werden Five Finger Death Punch weitere Live-Termine ankündigen.

