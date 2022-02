Neues Obituary-Album kommt, wenn „Europa wieder öffnet“

Bereits fünf Jahre liegt die letzte Platte der floridanischen Death Metal-Repräsentanten Obituary zurück. Auf dem Band-betitelten Album gab es 2017, wie zu erwarten, ordentlich Geschepper auf die Ohren – nach klassischer Obituary-Manier. Wirklich innovative Momente konnte man der Platte zwar nicht entnehmen, John Tardy und Co. stehen allerdings weniger für Experimentierfreudigkeit als traditionellen Sound.

Ein ungewisser Ausblick

Tardy berichtet, dass die Band und das Produktions-Team derzeit noch am Cover des Albums arbeiten, es ansonsten aber startklar wäre. Auf die Frage, wann die Metal-Welt mit der nächsten LP rechnen kann, antwortet er: „Solange Europa aufgrund der Pandemie nicht öffnet, werden wir dieses Album nicht veröffentlichen. Solange nicht klar ist, ob wir nach Europa kommen können oder nicht. Das Einzige, wozu Alben aktuell gut sind, und einige Leute werden dem nicht zustimmen, vor allem die Fans, ist, dass sie Leute dazu bringen, über die Band zu reden. Sodass wir, wenn wir auf Tour gehen, von den Einnahmen leben können.

Seit mittlerweile vier Jahren haben Obituary keinen europäischen Boden mehr betreten, weshalb sie umso stärker auf die Möglichkeit hoffen, zurückkehren zu können. „Unsere europäischen Fans haben es ebenso verdient, uns spielen zu sehen. Also werden wir warten, damit alle auf der Welt dieses Album mit uns feiern können. Aber genau deshalb müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Wir werden warten, bis Europa aufmacht.“