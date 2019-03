Nickelback-Debatte findet Einzug in US-Kongress

Nachdem Nickelback über etliche Jahre hinweg nun als Sündenbock des Rock herhalten mussten, ging der Staffelstab laut Corey Taylor jetzt an eine andere Band über: Imagine Dragons.

Den Stempel der meistgehassten Band, der Nickelback seit Langem anhaftet, trägt nun eine andere Band. Das meint zumindest Slipknot- und Stone Sour-Frontmann Corey Taylor. Der Hass geht seiner Meinung nach an Imagine Dragons. Das erzählte er bei einem kürzlich erschienenen Auftritt in Steve Jones LA-basierter Radiosendung 'Jonesys Jukebox'. Nachdem er sich mit Jones einig war, dass Nickelback "der Sündenbock des Rock and Roll" sind, fügte Taylor hinzu: "Allerdings übergeben sie den Staffelstab jetzt an Imagine Dragons und ich liebe es." Schrecklich Cool "Imagine Dragons sind schrecklich, das ist cool. Und sie kommen aus Las Vegas, also werde ich zum Protestieren…