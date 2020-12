Nickelback über ihren Song zum Gedenken an Dimebag Darrell

Nickelback-Bassist Mike Kroeger sprach mit dem australischen Ableger des Guitar-Magazine über den Song ‘Side Of A Bullet’. Dieser wurde durch den Tod von Pantera- und Damageplan-Gitarrist „Dimebag“ Darrell inspiriert. Dimebag wurde 2004 auf der Bühne von einem Amokläufer erschossen, kurz danach entstand der Song. ‘Side Of A Bullet’ war ursprünglich auf dem Nickelback-Album ALL THE RIGHT REASONS enthalten, das im Oktober sein 15. Jubiläum mit der Veröffentlichung einer „Expanded Edition“ feierte. Der Track enthält ein bisher ungehörtes Gitarrensolo von Dimebag, das aus Outtakes von verschiedenen Pantera-Alben zusammengeschnitten wurde.

Nickelback und Pantera: Eine Freundschaft

Der 48-Jährige über Dimebag: „Der Typ war eine Legende, genauso wie sein Bruder (der verstorbene Pantera-Schlagzeuger Vinnie Paul Abbott). Die ganze Band war eine Legende. Sie haben einfach getan, was sie wollten. Viele Leute mochten nicht, dass sie mit uns befreundet und Fans unserer Musik waren – die Metal-Welt kann hart zu sich selbst sein. Pantera war es egal, was die Leute darüber dachten.“

Chad Kroeger und Vinnie Paul

In einem Interview aus dem Jahr 2005 erinnerte sich Nickelback-Frontmann Chad Kroeger an das erste Mal, als er den Track für Dimebags Bruder Vinnie Paul spielte. „Ich rief Vinnie an und spielte ihm die Melodie vor und sagte ihm, dass diese sehr von Pantera inspiriert sei“, sagte Chad. „Er war begeistert und sagte: Weißt du was, Alter? Du musst einen für Dime schreiben.

Und ich sagte: Nun, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das einleiten sollte, aber darum geht es in dem Song. Ich möchte deinen Segen dafür haben.‘ Und er meinte: ‚Bruder, natürlich hast du meinen Segen.'“ Nickelbacks drittes Nummer-eins-Album in Folge, ALL THE RIGHT REASONS, toppte die Charts in ihrer Heimat Kanada, den USA, Großbritannien, Deutschland, Australien und Neuseeland. Bis heute hat sich das Album weltweit mehr als 19 Millionen Mal verkauft.