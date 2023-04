Overkill: Die Fackel hochhalten

Auf SCORCHED trauen sich Overkill, auch Noten aus dem Blues, der Urfassung, dem Rohentwurf des Metal zu spielen. „Das sind Vernis Riffs. Wenn man sich ‘Fever’ anhört, merkt man den Blues-Einfluss. Das war damals einfach unsere Zeit. Wir sind immer dazu in der Lage, zurückzukehren. Ozzy würde dir 1973 auch sagen, dass er in einer Blues-, nicht in einer Heavy Metal-Band spielt. Ich glaube, das kommt alles daher, dass wir diese Musik immer in unseren Herzen trugen, besonders unsere Generation des Metal.

Empfehlung der Redaktion Das Album des Monats 05/2023: Overkill SCORCHED Thrash Metal Overkill wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Burning Witches, Enforcer und Dødheimsgard auf die Plätze verweisen. ‘Fever’ ist mein Lieblings-Song von SCORCHED, weil er so anders ist.“ Auch wenn diese Passagen die Ausnahme bleiben, könnten Overkill damit doch die altbewährte Anhängerschaft vergraulen. Schließlich sind melodische Riffs und schreiende Gitarrensoli die Essenz des Thrash. Bobby „Blitz“ Ellsworth dazu: „Man kann es nicht allen Leuten recht machen – man muss es zuerst sich selbst recht machen. Und wenn es bei einer Platte um die eigene Zufriedenstellung geht, dann bei SCORCHED. Ich denke aber auch, dass Bands wie wir, die heute noch relevant sind, nicht versuchen sollten, die Vergangenheit wiederaufleben zu lassen, sondern sie neu zu erfinden.“

Frecher Metalhead

Apropos nicht recht machen: Blitz hat zu diesem Thema eine lustige Geschichte aus Deutschland parat. Vor rund 30 Jahren veröffentlichten Overkill die Platte I HEAR BLACK – diese hat einen stark bluesigen Einfluss. Nach einem Konzert in Offenbach kam ein kleiner Typ auf Blitz zu: „Ich habe das Feuer gespürt, stand unter dem Einfluss, spürte die Jahre des Verfalls, habe das Horrorskop durchlebt. Und jetzt höre ich Scheiße!“, feuerte der junge Fan mit Bezug auf die vorherigen Alben FEEL THE FIRE, UNDER THE INFLUENCE, YEARS OF DECAY, HORRORSCOPE und dem offensichtlich verhassten I HEAR BLACK einem völlig perplexen Blitz entgegen.

Empfehlung der Redaktion Overkill: Bobby Blitz findet die Pantera-Reunion „großartig“ Thrash Metal Overkill-Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth zeigt sich begeistert von der Pantera-Reunion mit Zakk Wylde (Black Label Society) und Charlie Benante (Anthrax). „Man kann nicht alle zufriedenstellen!“, kommentierte dieser. Doch die Leidenschaft der Fans, die Fehltritte nicht verzeihen, eben weil ihnen die Musik derart am Herzen liegt, ist weiterhin der Antrieb für Blitz und Overkill. Er schwärmt: „Der Metalhead will immer etwas in der Hand halten. Er will die CD, die Kassette oder die Platte. Aber die Welt schreit nun nach Streams. Es ist eine andere Welt heute, aber vielleicht sind wir die letzten Cowboys. Deshalb gefällt mir der Gedanke, dass sich unser Genre nicht zu sehr verändert.“

Wie die Pandemie SCORCHED zusetzte, welches Bier Overkill trinken, wenn sie in Deutschland sind und wie Blitz mit Lemmy auskam, lest ihr im kompletten Interview in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2023.

