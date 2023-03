Slash will im Horrorfilmgeschäft mitmischen. Zu diesem Zweck hat der Guns N’ Roses-Gitarrist eine eigene Produktionsfirma gegründet.

Einem Bericht des Branchenmagazins "Variety" zufolge hat Guns N’ Roses-Gitarrist Slash eine neue Produktionsfirma gegründet, mit der er Horrorfilme produzieren wird. So ist das Unternehmen BerserkerGang ein Partnerschaft zwischen Slash und Michael Paszt, James Fler sowie Andrew T. Hunt von Raven Banner Entertainment, Rodrigo Gudiño vom "Rue Morgue"-Magazin sowie Produzent Pasha Patriki von Hangar 18 Media. Old School-Horror "Ich war schon immer riesiger Horrorfan", gibt der Guns N’ Roses-Saitenstreichler in einem zugehörigen Statement zu Protokoll. "Vor allem, wenn man in die Zeit zurückgeht, als Horrorfilme mich tatsächlich noch zu Tode erschreckten. Ich möchte ins Herz des Produktionsgeschäfts gelangen, damit ich versuchen…