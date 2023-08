Wir besuchten Feuerschwanz in ihrer Heimat, um vor Ort den Weg von Metvernichtern im Burghof zu Metal-Kriegern auf Festival-Hauptbühnen nachzuvollziehen.

Das komplette Interview mit Feuerschwanz findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Bei aller Feierei, Fantasterei und Realitätsflucht haben es Feuerschwanz nicht versäumt, auch emotional Gewichtiges anzugehen. Weniger anrührend als auf den vorherigen beiden Alben und manch früherer Ballade geht es in ‘Knochen­karussell’ düster zu. "Wenn ich mir den Text durchlese, bin ich selbst überrascht und erschrocken", gibt Ben zu schlucken. "Das ist eine der depressivsten Strophen, die ich je geschrieben habe. Was da passiert, ist nur finster." Die Schwere der letzten…