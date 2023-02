Pharaoh-Frontmann Tim Aymar verstorben

Aus der US-Metal-Szene erreicht uns eine traurige Nachricht: Tim Aymar lebt nicht mehr. Der Frontmann der Power Metal-Formation Pharaoh ist am gestrigen 14. Februar 2023 gestorben. Der Musiker, Produzent und Sänger wurde nur 59 Jahre alt. Über die Todesursache hat die Band bislang keine offizielle Angaben gemacht.

Geschätzte Persönlichkeit

Ein im Internet zu findendes Gerücht lautet, dass Aymar kürzlich in den Sozialen Medien verkündet hat, er habe eine Lebensmittelvergiftung. Eine andere unbestätigte Meldung machte eine Facebook-Userin. Ihr zufolge soll Tim Aymar an Darmkrebs gelitten haben. Bevor der in Pittsburgh geborene Metaller bei Pharaoh einstieg, gelangte er mit einem Projekt von Death-Mastermind Chuck Schuldiner an Bekanntheit. Gemeinsam nahmen sie mit der Progressive Metal-Gruppe Control Denied das Album THE FRAGILE ART OF EXISTENCE (1999) auf. Mit Pharaoh spielte Aymar insgesamt fünf Studiowerke ein. Neben Pharaoh sang Tim unter anderem noch in den Formation Triple-X, Helios und Angband.

„Es tut uns sehr leid, mit euch die schreckliche Neuigkeit teilen zu müssen, dass Pharaohs einmaliger Sänger Tim Aymar verstorben ist“, schreiben seine Band-Kollegen Chris Kerns, Matt Johnsen und Chris Black in einem Statement. „Tim hat so vielen Leuten so viel bedeutet. Ihre Herzen werden nun plötzlich mit Trauer, aber Erinnerungen an sein Leben und seine Musik überflutet. Wir freuen uns darauf, ein paar unserer eigenen Erinnerungen mit euch zu teilen — wenn die passende Zeit gekommen ist. Bis dahin sind wir eins mit Tims Familie, Freunden, Fans und Mitmusikern — in Trauer und Dankbarkeit.“

—

