Phil Demmel (Vio-lence) gründet Supergroup

Phil Demmel bei einer Machine Head-Show am 3. Dezember 2011 in der Londoner Wembley Arena

Phil Demmel (Ex-Machine Head, Vio-lence), Mike Orlando (Adrenaline Mob), John Bush (Amored Saint, Ex-Anthrax), Jason Bittner (Overkill, Shadows Fall) und Jack Gibson (Exodus) haben sich zusammengefunden, um eine neue Band zu gründen. Einen Namen für die taufrische Gruppe gibt es zwar noch nicht, allerdings ließ Phil Demmel durchsickern, dass derzeit an Material für ein geplantes Debütalbum gearbeitet wird.

Eine Schnapsidee?

Empfehlung der Redaktion Baptists lösen sich auf Hardcore Der Druck von außen sowie Band-interne Streitigkeiten haben nun den Bruch der Hardcore-Gruppe Baptists herbeigeführt. Lest hier das Statement der Band. In einem Interview mit Marzi Montazeri (Ex-Exhorder, Ex-Phil H. Anselmo & The Illegals) sprach Phil Demmel über die Zusammenkunft der noch namenlosen Band. „Ich bin für eine Show in Vertretung als Gitarrist bei Overkill eingesprungen. Das hat die Dinge ins Rollen gebracht“, erinnert sich der Musiker. „[Mike] Orlando kam später dazu und traf uns dort in einer Bar. […] Ab einem bestimmten Punkt ging es nur noch um die Frage: ‚Hey, wir haben die Band genau hier. Warum machen wir nicht etwas gemeinsam und schreiben zusammen Musik?‘ Die Antwort war einhellige Zustimmung.“

„Am nächsten Tag waren wir alle verkatert und fragten uns: ‚Haben wir das tatsächlich so gemeint?‘ Wir wollten sehen, was passieren kann“, erklärte Phil weiter. „Als [Mike] Orlando und ich uns wiedergetroffen haben, gingen wir gemeinsam in einen Raum und begannen, uns gegenseitig Riffs zuzuwerfen. Mikey O hat sein eigenes Studio, ein tolles Ohr und ist ein unglaublich begabter Gitarrist. Er hat ein phänomenales Gespür für Musik und Melodie. Also fing er an, das Zeug zusammenzusetzen. Und wir dachten sofort: ‚Verdammt, das ist echt cool.’“

Empfehlung der Redaktion Foreigner: Jeff Pilson redet über zukünftige Projekte Classic Rock Der Foreigner-Bassist Jeff Pilson will nach dem Ende mit Foreigner aktiv bleiben - mit vielen anderen Projekten, aber auch mit Foreigner selbst. Allerdings fehlte den beiden Gitarristen noch ein geeigneter Sänger für ihre Band. Das Duo musste nicht lange überlegen, auf wen die Wahl fallen sollte. „Ganz oben auf unserer Liste war John Bush“, so Phil. „Ich kenne ihn noch von Metal Allegiance. Wir haben darüber nachgedacht, und ich habe ihn schließlich angerufen. Und er war direkt hellauf begeistert. So ist die Band Stück für Stück entstanden.“

