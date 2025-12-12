Toggle menu

PRIME EVIL ist Abaddons liebstes Venom-Album

Venom 1982: Tony "Abaddon" Bray, Conrad "Cronos" Lant, Jeffrey "Mantas" Dunn
Venom 1982: Tony "Abaddon" Bray, Conrad "Cronos" Lant, Jeffrey "Mantas" Dunn
Foto: Redferns, Fin Costello. All rights reserved.
von
Venom-Schlagzeuger Anthony "Abaddon" Bray hat einen klaren Favoriten unter den Venom-Alben. Außerdem hat er große Pläne für 2026.
Auch interessant

Der ehemalige Venom-Trommler Anthony „Abaddon“ Bray erklärt im Interview mit Almarok, warum PRIME EVIL (1989) sein liebstes Venom-Album ist und erzählt, welche Pläne Jeff „Mantas“ Dunn und er für nächstes Jahr haben.

Gut Ding will Weile haben

Bray meint: „Mein liebstes Album war schon immer PRIME EVIL, und das wird es auch immer bleiben. Ich mochte es, dass ich zu der Zeit ein Aufnahmestudio und mein eigenes Equipment aufgebaut hatte. Es ist das beste Album, auf dem ich gespielt habe, weil ich so viel Zeit hatte, wie ich brauchte.“

Er stellt klar: „Natürlich liebe ich WELCOME TO HELL (1981), und ich liebe auch BLACK METAL (1982). Aber bei PRIME EVIL hatte ich den Sound durch das gesamte Album genau so, wie ich ihn gerne wollte. Ich tat mir mit nichts schwer. Ich hatte richtig gutes Equipment und kam sehr gut mit dem Sound-Ingenieur und Produzenten aus, die ins Studio kamen.“

Jubiläumspläne

Für 2026 plant Abaddon, das 45. Jubiläum von WELCOME TO HELL gemeinsam mit Mantas mit einigen Festival-Konzerten zu feiern. Er erklärt: „2026 spielen Mantas und ich mit einigen Special Guests auf dem Keep It True-Festival. Und seit wir das angekündigt haben, melden sich viele Leute, Agenturen und Promoter und fragen, ob wir das in Belgien, Frankreich und Australien machen können. Das machen wir also.“

Der Schlagzeuger offenbart: „Es werden immer Festival-Daten sein. Es wird keine Tournee geben. Es werden immer Mantas und ich sein, mit einem Gastsänger und -Bassisten. Und auch mit anderen Gästen. Wer auch immer gerade nicht beschäftigt ist. Wir arbeiten mit Tom (Angelripper – Anm.d.Red.) von Sodom.

Wir werden auch mit Mille (Petrozza, Kreator – Anm.d.Red.), Schmier (Destruction – Anm.d.Red) und Tom Warrior (Celtic Frost – Anm.d.Red.) arbeiten. All diese Leute werden mit uns ein paar Venom-Songs spielen. Es ist keine Band, sondern wie eine große Party. So wird es auch in Zukunft sein“, meint Abaddon.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Abaddon Keep It True Mantas Mille Petrozza Schmier Special Guests Tom Angelripper Tom Warrior venom
