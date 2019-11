Rage Against The Machine spielen angeblich bei Rock am Ring

Rage Against The Machine // 10.06.2008 Zitadelle Spandau, Berlin

Im Internet soll Gerüchten zufolge eine Art Tourplakat von Rage Against The Machine aufgetaucht sein. Wie „Metal Sucks“ berichtet, sei die Grafik nachts am 23. November kurzzeitig auf dem offiziellen Instagram-Account der Band zu sehen gewesen, bevor sie schnell wieder gelöscht wurde. Bislang waren nur eine Handvoll USA-Shows bestätigt. Wenn es stimmt, was auf dem Plakat zu sehen ist, dann verschlägt es das Quartett nächstes Jahr auch nach Deutschland.

So treten Rage Against The Machine angeblich am 5. Juni 2020 in Nürburg auf, wo an jenem Wochenende am Nürburgring bekanntlich „Rock am Ring“ stattfindet. Was in der Auflistung fehlt, ist jedoch der Termin beim Zwillingsfestival „Rock im Park“. Die nächste Show für Frontmann Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tom Comberford und Schlagzeuger Brad Wild soll laut dem Tourplakat am 8. Juni in Amsterdam steigen. Zeit für eine weitere Show dazwischen wäre auf jeden Fall.

Noch ein Headliner?

Was wiederum gegen Shows von Rage Against The Machine bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sprechen würde, ist, dass die drei Headliner für die beiden Veranstaltungen eigentlich schon feststehen. Bekanntlich haben die Veranstalter von Live Nation die Hochkaräter System Of A Down, Green Day und Volbeat verpflichtet. Mit den Crossover-Ikonen wären das dann insgesamt vier Headliner, wobei die Fans da sicherlich nichts dagegen hätten.

Ebenfalls auf dem Programm sollen das „Hellfest“ im französischen Clisson stehen. Angenommen, die besagte Tour-Anzeige ist echt, dann würden Rage Against The Machine unter anderem noch das „Rock in Rio“ in Brasilien sowie das „Louder Than Life“ in Louisville, Kentucky rocken. Letzteres Festival ist einer jener US-Open Airs, bei denen Metallica gleich zwei Mal aufriffen wollen (metal-hammer.de berichtete). Überdies soll es RATM in die Heimatstadt von Parkway Drive verschlagen – Kurs auf Byron Bay soll Mitte Juli genommen werden.

Seht hier alle angeblichen Tour-Termine von Rage Against The Machine für 2020 (inklusive der fünf bestätigten USA-Shows):

26.03. El Paso, TX, USA

28.03. Las Cruces, NM, USA

30.03. Phoenix, AZ, USA

10.04. Indio, CA, USA (Coachella)

18.04. Indio, CA, USA (Coachella)

05.06. Nürburg, DE

08.06. Amsterdam, NL

21.06. Clisson, FR (Hellfest)

26.06. Stockholm, SWE

27.06. Somerset, UK

29.06. London, UK

04.07. Dublin, IRE

07.07. Glasgow, UK

18.07. Byron Bay, AUS

21.07. Melbourne, AUS

27.07. Auckland, NZ

15.08. Seoul, SK

21.08. Niigata, JP

11.09. Chicago, IL, USA (Riot Fest)

18.09. Louisville, KY, USA (Louder Than Life)

21.09. New York, NY, USA

26.09. Bogota, CO

03.09. Rio di Janeiro, BR (Rock in Rio)