„Resident Evil“: Dreharbeiten der Netflix-Serie sollen im Juni beginnen

Das wird Dich auch interessieren





Gerüchte, dass die „Resident Evil“-Spiele nach sechs Filmen unter anderem auch als Serie neu interpretiert werden sollen, gibt es schon länger. Anfang 2019 wurde dann bekannt, dass Netflix gemeinsam mit dem deutschen Filmunternehmen Constantin Film eine globale Serie plant. Constantin Film besitzt die Filmrechte an „Resident Evil“ und hat auch schon die sechs Realverfilmungen mit Milla Jovovich in der Hauptrolle produziert. Die Serie soll aber in einem eigenständigen Universum spielen und somit zwar auf den Spielen, nicht aber den vorangegangenen Filmen basieren.

„Resident Evil“: Neue Details zur Netflix-Serie

Weiterlesen Neue Games 2020: Diese Spiele-Highlights erscheinen in der ersten Jahreshälfte Wir stellen euch hier die wichtigsten und interessantesten Spiele-Neuerscheinungen des Jahres 2020 vor. Die Fan-Website „Redanian Intelligence“ hat nun neue Infos zur kommenden Netflix-Serie veröffentlicht, die alle durchaus plausibel klingen, aber logischerweise weder von Netflix noch Constantin Film bisher offizell bestätigt wurden. In der Vergangenheit hat sich die Website durch zuverlässige Infos zur „The Witcher“-Serie auf Netflix einen guten Ruf erarbeitet. So soll die erste Staffel der „Resident Evil“-Serie aus ingesamt 8 Episoden bestehen. Jede Folge hat eine Laufzeit von 60 Minuten und der Drehstart soll bereits im Juni dieses Jahres beginnen. Gedreht wird unter anderem in Südafrika und der Dreh soll im Oktober des gleichen Jahres abgeschlossen werden. Anschließend steht noch die Post-Produktion an, sodass mit einer Veröffentlichung der Serie vor Frühjahr 2021 nicht zu rechnen ist.

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler in der Serie mitspielen werden, ist noch nicht bekannt, ebenso wissen wir nicht, worum es in der „Resident Evil“-Serie konkret gehen soll. Basierend auf vorangegangenen Gerüchten soll die Serie „das dunkle Innenleben der Umbrella Corporation und eine neue Weltordnung, die durch den Ausbruch des T-Virus verursacht wurde“ erforschen.

Weiterlesen „DOOM Eternal“ wird komplett auf Mikrotransaktionen verzichten Action, Egoshooter Wer sich für „DOOM Eternal“ entscheidet und das Spiel kauft, wird sich später nur mit Dämonen, nicht mit Mikrotransaktionen herumschlagen müssen. Auch wenn bis zum Start der Serie noch rund ein Jahr vergehen dürfte, Fans können sich bis dahin ja die Zeit mit dem Remake von „Resident Evil 3“ vertreiben. Das Spiel erscheint bereits am 03. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Jill Valentine muss aus Raccoon City fliehen, wird dabei aber von Umbrellas neuester und besonders furcheinflößender Erfindung gejagt: Nemesis. Anders als im Original soll das Remake jedoch keine alternativne Enden bieten und auch der Mercenaries-Modus fiel dem Rotstift zum Opfer.

Ende Januar gab es außerdem erste Gerüchte zu „Resident Evil 8“, welche wir in diesem Beitrag für euch zusammengefasst haben. Der achte Teil der Reihe soll angeblich klassische Zombies bieten, aber auch Wolf-ähnliche Kreaturen…

Resident Evil 3 jetzt bei Amazon.de bestellen