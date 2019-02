Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Thomas Strater Die besten Alben 2018: Within Destruction D E A T H W I S H Kraanium SLAMCHOSIS Madball FOR THE CAUSE Terror TOTAL RETALIATION Jungle Rot JUNGLE ROT Parkway Drive REVERENCE Stillbirth ANNIHILATION OF MANKIND Sick Of It All WAKE THE SLEEPING DRAGON! Billybio FEED THE FIRE Rise Of The Northstar THE LEGACY OF SHI Die fünf besten Konzerte 2018: Dying Fetus, Party.san Metal Open Air The Night Flight Orchestra, METAL HAMMER PARADISE Gutrectomy, Party.san Metal Open Air Parkway Drive, Rock am Ring At The Gates, Nord Open Air Das beste Festival 2018: Party.san Metal Open Air Aufsteiger…