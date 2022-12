Der 2015 erschienene Nightwish-Track ‘Yours Is An Empty Hope’ ist in der aktuellen ‘Simpsons’-Folge ‘Step Brother From The Same Planet’ zu hören.

‘Simpsons’-Fans, spitzt die Ohren. Der ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL-Song ‘Yours Is An Empty Hope’ der finnischen Symphonic-Metaller Nightwish zieht in die Sitcom-Geschichte ein. Am 20. November 2022 wurde die Episode ‘Step Brother From The Same Planet’ ausgestrahlt, in der sich Homer Simpson ein Prank-Battle liefert. Den Ausschnitt begleiten Nightwish mit ‘Yours Is An Empty Hope’, worüber sich die Band laut aktuellem Social Media-Post sehr zu freuen scheint. „Diese Woche durften wir eine ziemlich verrückte Ehrung erleben. Unser Song ‘Yours Is An Empty Hope’ wurde in der neuesten ‘Simpsons’-Folge ‘Step Brother From The Same Planet’ verwendet! Was für eine wunderbare Überraschung.…