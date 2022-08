15 Jahre nach ihrer Gründung sind die Schweden H.E.A.T. wieder in dezent dezimierter (Zweit­gitarrist Eric Rivers fehlt) Originalbe­set­zung unter­wegs. Stilistisch bilden sowohl Europe (Leckremos stimmliche Nähe zu Joey Tempest ist nicht zu verleugnen) als auch teilweise Tyketto die Vorbilder des Quar­tetts, wobei die Refrains leider trotz aller handwerklich evidenter Stärke eine Schwachstelle der Schweden bleiben. Ausnahmen bilden die Bombastballade ‘One Of Us’ und das wirklich hervorra­gende ‘Hold Your Fire’, welches als einziger Song des Albums die hochmelodischen Qualitätsstandards eines OUT OF THIS WORLD tatsächlich zu erreichen vermag.

FORCE MAJEURE bei Amazon

Ansonsten verlassen sich H.E.A.T. in Sachen Kehrverskunst leider zu oft auf in Richtung Power Metal-Schemata schie­lende, tumbe Repetitionen oder schrappen wie in ‘Paramount’ nur haarscharf am Grand Prix Eurovision de la Chanson-Sieb­ziger-Schlagerprogramm vorbei. Da hilft es auch nicht groß, dass man beim an­schließen­den ‘Demon Eyes’ Härte- und Tempofaktor wieder in Iron Maiden-Nähe verschiebt und mit Etüdensolo zu glänzen versucht. Womit alle Hoffnung auf den Schultern des nach seiner Zeit mit H.E.A.T. zum neuen Skid Row-Frontmann mutierten Erik Grönwall liegt, dass aus dem Split wenigstens eine gute Sache hervorgeht.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***