Eine junge Heavy Metal-Band aus der finnischen Einöde plant den ganz großen Durchbruch und durchlebt dabei jede Menge Turbulenzen! Ab Minute eins spielt HEAVY TRIP mit sämtlichen Klischees, die das Genre zu bieten hat: Da haben wir den schüchternen Frontmann Turo, dem sich allein beim Gedanken an einen Livegig der Magen umdreht und der aufgrund seiner wallenden Haarpracht von den Dorftrotteln schikaniert, wegen seiner schwarzen Kleidung ausgelacht und vom Kaff-Macho bedroht wird. Außerdem das Metal-Lexikon in Form von Bassist Pasi, der schräge Gitarrist Lotvonen, und dann wäre da noch Schlagzeuger Jynkky mit seiner Vorliebe für schnelle Schrottkisten.

Die vier haben keine Lust mehr auf Coversongs, nehmen in Nullkommanichts ihr erstes Demotape auf, und auch der erste große Festival-Auftritt in Norwegen scheint der Truppe schon fast von allein in den Schoß zu fallen. Es ist bereits zu erahnen – da fehlt der Haken! Die Jungs begeben sich auf eine unterhaltsame und witzige Reise, während der sie auch vor Schicksalsschlägen nicht gefeit sind. HEAVY TRIP verkörpert die klassische Heldenreise: Angefangen in der gewohnten Welt, dem eintönigen Landleben, bis schließlich das große Abenteuer in Norwegen ruft. Veränderung und Aufbruch bergen jedoch stets die Gefahr des Scheiterns: Turo und Co. müssen ihre tiefste Höhle überwinden, um am Ende schließlich ihr Ziel zu erreichen.

Die Komödie schafft es, nur durch sehr wenige unerwartete Wendungen den Zuschauer zu überraschen. Viele Passagen sowie die Charaktereigenschaften der Protagonisten sind hochgradig überspitzt, und natürlich darf auch das Quäntchen Romantik in der Nebenhandlung nicht fehlen. Trotzdem verkörpern die vier drolligen Jungmusiker irgendwo ein Stück von uns allen. Und das macht HEAVY TRIP so sympathisch. Lacher sind zudem gewiss.; perfekt für einen entspannten Filmabend mit Freunden. Und danach ab aufs nächste Konzert!

