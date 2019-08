METAL HAMMER Maximum Metal Tracklists 2018

Ihr sucht einen Song, der auf einer unserer Heft-CDs enthalten war? Wir präsentieren euch hier sämtliche Tracklists aller METAL HAMMER-Ausgaben.

"Volles Riff voraus!" lautet wie immer die Vorgabe für den METAL HAMMER-CD-Beilagen-Soundtrack zum aktuellen Heft. Hier findet ihr ab sofort nicht nur die aktuellen, sondern auch älteren bis ganz alten Tracklists unserer Heft-CDs (und -DVDs). Die Links zu den früheren Jahren könnt ihr bequem weiter unten durchklicken. METAL HAMMER Ausgabe 08/2019 METAL HAMMER MAXIMUM METAL Vol. 248 SABATON Great War DESTRUCTION Betrayal EQUILIBRIUM Renegades – A Lost Generation SUICIDAL ANGELS Born Of Hate THE NEW ROSES Nothing But Wild NORTHTALE Shape Your Reality TARCHON FIST Clash Of The Gods METAL HAMMER Ausgabe 07/2019 Weltexklusive Kiss 7"-Vinyl SIDE A: Nothin’ To…