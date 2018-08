Lord Of The Lost

Lord Of The Lost

In den nunmehr elf Jahren ihres Bestehens haben Lord Of The Lost einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt. Auf THORNSTAR zeigt sich einmal mehr, wieso: die Hamburger vermögen es gekonnt, Härte und Melodie miteinander zu verschmelzen. Dass sie dabei zuweilen auch mal die Grenze zum Kitsch übertreten, etwa bei ‘Black Halo’ oder ‘Haythor’, dürfte der Rezeption der Platte wohl kaum schaden – immerhin ist die Zielgruppe der Band primär im M’era-Luna-Umfeld anzusiedeln.

Für alle, die es etwas härter mögen, setzen Titel wie ‘Under The Sun’ oder der brachiale Opener ‘On This Rock I Will Build My Church’ einen Metal-lastigen Gegenpol (nicht ohne eingängige Hooks im Refrain, versteht sich). Die extrem pathetischen und erkennbar der Feder eines Nichtmuttersprachlers entstammenden Texte schmälern zuweilen geringfügig das Hörvergnügen, können aber fast schon als Stilcharakteristikum verbucht werden. Auf jeden Fall können Lord Of The Lost zwischen ihren deutschen Genre-Kollegen glänzen.