FROM THE WOUND SPILLED FORTH FIRE

Wer seinen Black Metal „always anticosmic, always antifascist“ mag, ist bei Nixil willkommen. Die relativ obskure Truppe aus Baltimore veröffentlichte vor zwei Jahren ihr Debüt ALL KNOTS UNTIED noch in Eigenregie, doch ihr reptilienartig zischender, sich immer wieder neue Wendungen suchender Sound lässt sie jetzt auf der großen Weltbühne im Chor der Verdammnis um Aufmerksamkeit flehen. Die wichtigste Hürde nehmen sie: Es klingt nicht wie der Mainstream – aber auch nicht alle „abweichenden“ Entscheidungen scheinen richtig zu sein.

FROM THE WOUND SPILLED FORTH FIRE bei Amazon

Wie auf dem Debüt herrscht eine fiebrig ritualistische Stimmung, wobei vor allem der Auftakt von FROM THE WOUND SPILLED FORTH FIRE eine seltsam nervöse Spannung ausstrahlt und die Post Black-Atmosphärik des Vorgängers konterkariert. Später wird es etwas erdiger, und bei ‘Abyss Unto Abyss’ lässt sich im Riff-Gewölk ein Hauch Watain diagnostizieren. Da haben sich dann aber auch die wichtigsten Kritikpunkte herausgeschält: Die kratzige, polternde Produktion juckt an den Ohren, und von den Riffs bleibt in selbigen ein bisschen wenig hängen.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***