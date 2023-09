2022 haben Of Virtue eine EP unter dem Namen SINNER plus Singles veröffentlicht, woraufhin die Fanbase auf Nachschub hoffte. Das Warten hat nun ein Ende. Der Clou: Die EP wurde gleich miteinge­arbeitet. Das Ergebnis liegt irgendwo zwischen Metalcore und Alternative Rock und kann sich insgesamt hören lassen. Hörerschaft, die sich in diesen Klang­gefilden (oder auch nur einem davon) wohlfühlt, dürfte mit mindestens einer der zwölf Nummern fündig werden. Hier und da (etwa im erwähnten ‘Sinner’ oder ‘Sober’) sind gar nuancierte Einflüsse aus Soul und R’n’B zu hören, die zugleich mit mächtigen Growls wieder aufgebrochen werden. Of Virtue sind jedoch nicht nur etwas für Nischenpublikum. Einige der Nummern eignen sich – dank des klang­lichen Spektrums – durchaus auch fürs Radio.

OMEN bei Amazon

So gefährlich ‘Cannibals’ klingt – bis auf einen Break gegen Ende ist der Song recht soft. Natürlich kommen auch Fans der harten Töne auf ihre Kosten. Neben Hardcore-Elementen findet sich auch das ein oder andere Heavy Metal-Riff (‘False Idols’). Of Virtue können eben laut und leise. Obendrein ist OMEN ordentlich produziert, handwerklich anstandslos gut gearbeitet und macht daher (zumindest für eine Weile) viel Spaß.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***